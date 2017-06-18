Участника поисков 4-летнего Димы Пескова - волонтера из Камышлова - насмерть сбила машина (ФОТО)
18 июня 2017, 12:45Происшествия
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Волонтер из Камышлова, искавший пропавшего 4-летнего мальчика, погиб под колесами автомобиля.
20-летний волонтер Александр Матвеев шел по обочине дороги, когда его сбил автомобиль ВАЗ-2110. За рулем находился молодой человек 19 лет.
Похороны погибшего состоялись 16 июня. Друзья Александра отзываются о нем, как о добром, хорошем человеке, постоянно участвовавшем в поисках детей. Молодой человек любил собак, разбирался в автомобилях.
У Александра остались семья и любимая девушка, которая вместе с ним участвовала в поисках 4-летнего Димы Пескова.
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Фото: «Наша газета»
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