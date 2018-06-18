12-летний подросток погиб после схода с рельсов поезда в Казахстане (ВИДЕО)

17 июня в 10:25 по московскому времени в Жамбыльской области Казахстана произошёл сход с рельсов пассажирского поезда, едущего из Астаны в Алма-Ату. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что машинист резко затормозил состав на искривлённом участке пути.