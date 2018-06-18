12-летний подросток погиб после схода с рельсов поезда в Казахстане (ВИДЕО)
18 июня, 07:05Происшествия
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На железнодорожном пути из Астаны в Алма-Ату произошло крушение пассажирского поезда. В результате аварии погиб один подросток, трое взрослых пострадали. Спустя пару часов власти назвали причину произошедшего.
17 июня в 10:25 по московскому времени в Жамбыльской области Казахстана произошёл сход с рельсов пассажирского поезда, едущего из Астаны в Алма-Ату. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что машинист резко затормозил состав на искривлённом участке пути.
Видео: URA.RU
Как сообщает URA.RU, есть один погибший - 12-летний подросток и трое раненных взрослых. Помощь пострадавшим оказывали местные жители, прибывшие на место спасатели и психологи.
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