ДТП: ВАЗ вылетел на трамвайные пути возле Лисьей горы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
18 июня, 18:22Происшествия
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18 июня около 18:00 возле Лисьей горы произошло ДТП — ВАЗ вылетел с проезжей части на трамвайные пути.
Сюжеты: Нижний Тагил
На видео с места происшествия видно, что водитель ВАЗ выехал на трамвайные пути с проезжей части дороги. Рядом с автомобилем стоит пожарная машина и сотрудники ГИБДД.
Из-за аварии движение трамваев на ГГМ остановлено. Информации о пострадавших пока нет. Подробности аварии уточняются.
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Видео: Сети Тагила
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