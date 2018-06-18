Житель Тагилстроя спасён из окна горящей квартиры на улице Малышева (ФОТО)
18 июня, 06:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле днём 17 июня в Тагилстроевском районе города сгорела квартира в доме №4 на улице Малышева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание было зафиксировано в 10:45. Пожар охватил 30 квадратных метров жилища: перекрытие, пол, перегородки и домашнее имущество. Во время тушения пожара спасатели помогли выбраться человеку через окно. Другие пятеро жильцов были эвакуированы по лестничным маршам.
На месте работали три единицы техники и 12 пожарных. Ликвидация огня продолжалась около двух часов. Все работы были завершены к 13:00, передаёт ИА «Все новости».
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Фото: ИА «Все новости»
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