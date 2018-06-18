Житель Тагилстроя спасён из окна горящей квартиры на улице Малышева (ФОТО)

Возгорание было зафиксировано в 10:45. Пожар охватил 30 квадратных метров жилища: перекрытие, пол, перегородки и домашнее имущество. Во время тушения пожара спасатели помогли выбраться человеку через окно. Другие пятеро жильцов были эвакуированы по лестничным маршам.