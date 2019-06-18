В Екатеринбурге горит старинная старообрядческая церковь

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В Екатеринбурге загорелся объект культурного наследия регионального значения, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Архитектурный памятник находится на ул. Розы Люксембург, 75. Дом, где сейчас располагается старообрядческая церковь, был построен в XIX веке. Ранее там находился тубдиспансер, в 2016 году здание вновь передали старообрядцам.
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Как сообщили спасатели, пожар произошел на третьем этаже здания на площади 100 квадратных метров. На месте пожара работают 25 человек и шесть единиц техники.
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