Житель Кушвы нанес женщине 37 ударов ножом и сымитировал ее самоубийство
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Кушве вынесен приговор Сергею Константинову, убившему свою сожительницу и пытавшемуся сымитировать ее самоубийство, сообщает прокуратура Свердловской области.
Судом и следствием установлено, что 23 февраля этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей. Он нанес ей не менее пяти ударов в область шеи и спины, затем еще 33 удара в область грудной клетки и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчина попытался имитировать ее самоубийство, вложив ей в руку нож.
Константинов приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить семье погибшей компенсацию в размере одного миллиона рублей.
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