Житель Кушвы нанес женщине 37 ударов ножом и сымитировал ее самоубийство

Судом и следствием установлено, что 23 февраля этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей. Он нанес ей не менее пяти ударов в область шеи и спины, затем еще 33 удара в область грудной клетки и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчина попытался имитировать ее самоубийство, вложив ей в руку нож.