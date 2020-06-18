Полицейские Нижнего Тагила уничтожили пятнадцать тысяч пачек контрафактного табака
Сотрудники МВД уничтожили контрафактный табак на полигоне бытовых отходов Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба ведомства.
Под гусеницами бульдозера были уничтожены 15 тысяч немаркированных пачек сигарет. Изделия были изъяты правоохранителями в сентябре 2019 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело за «Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ч.5 ст.171.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, 48-летний житель Нижнего Тагила, будучи сотрудником одной из торговых точек города, занимался поставками контрафакта. Работодателя тагильчанин не поставил в известность о происхождении товара – последний приобретал его у неустановленных лиц. Общая стоимость продукции была оценена экспертами в 800 тысяч рублей.
Ленинский райсуд признал тагильчанина виновным и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.