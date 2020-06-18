Полицейские Нижнего Тагила уничтожили пятнадцать тысяч пачек контрафактного табака

Под гусеницами бульдозера были уничтожены 15 тысяч немаркированных пачек сигарет. Изделия были изъяты правоохранителями в сентябре 2019 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело за «Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ч.5 ст.171.1 УК РФ).