Псевдо-соцработников разыскивает полиция Екатеринбурга за кражу 300 тысяч у стариков

Две незнакомые жительницы столицы Урала, представившись соцработниками, пришли в квартиру к пенсионерам. Супруги впустили злоумышленниц – пока одна из них отвлекала стариков, вторая успела «обчистить» жилище пожилых людей. После того, как одна из псевдо-соцработников завладела деньгами, женщины извинились и покинули квартиру, сказав, что ошиблись номером.

Пропажу ценностей заметила дочь пожилой пары – она приехала к родителям, чтобы купить им продуктов, однако денег на привычном месте не оказалось. Не было и «похоронных», которые бережливые супруги откладывали отдельно. Дочь пострадавших обратилась в полицию. Старики описали подозреваемых – это были две женщины в медицинских масках и халатах, рост одной из них- примерно 170 сантиметров, у неё короткие волосы.