Тело мужчины с отрезанной головой обнаружено на ж\д станции под Екатеринбургом

Труп мужчины с отрезанной головой нашел машинист грузового поезда на перегоне станций Исток — Косулино под Екатеринбургом 18 июня.

Мужчину с признаками железнодорожного травмирования обнаружи в пятницу, 18 июня машинист грузового поезда 3802 на перегоне Исток — Косулино. Точные обстоятельства смерти пока неизвестны, их выясняют следователи. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. Органом расследования проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Напомним, в начале июня житель Камышлова в результате падения с пешеходного моста над железной дорогой получил смертельные травмы. Момент происшествия сняли на камеру мобильника очевидцы. Упал с пешеходного моста на провода и погиб житель Свердловской области (видео)

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