Трамвай загорелся возле ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле

Трамвай загорелся возле ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле
Трамвай загорелся возле ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: читатель TagilCity.ru
Трамвай загорелся около ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 18 июня около 16.30. Об этом TagilCity.ru рассказал один из очевидцев происходящего.

Трамвай следовал по маршруту № 8 УВЗ — Приречный район, однако произошло короткое замыкание без последующего горения, сообщил редакции начальник девятого отряда пожарной охраны Сергей Колчин. По его словам, из вагона самостоятельно эвакуировались 40 пассажиров, кондуктор и водитель.

Выезжали одна автоцистерна и пять человек личного состава,отметил Сергей Колчин.

Фото:читатель TagilCity.ru

Напомним, 17 мая на пересечении улиц Фрунзе и Серова задымился новый низкопольный трамвай. В результате транспортное средство остановилось, и из него начали эвакуироваться пассажиры. Спустя некоторое время к месту происшествия приехали два пожарных автомобиля.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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