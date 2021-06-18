Вагон с рабочими загорелся на станции Камышлов в Свердловской области

Служебный бытовой вагон, в котором находились девять человек, загорелся на станции Камышлов в Свердловской области. Уральское следственное управление СК на транспорте организовало проверку.

Возгорание произошло 18 июня около 01.30. В результате инцидента пострадал один человек. Предположительно, причиной пожара стал бытовой электроприбор, сообщает пресс-служба Уральского СУТ СК России. В момент инцидента в вагоне находились девять работников станции, один из них отравился угарным газом и был госпитализирован в камышловскую больницу. Теперь следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Проводят осмотр вагона и опрашивают очевидцев. Фото: пресс-служба Уральского СУТ СК России Напомним, 15 июня после 04.00 на улице Петрова в Верхней Пышме загорелся ангар с газовыми баллонами на площади 800 квадратных метров. Взрывов и распространения огня на соседние строения удалось не допустить. Ангар с газовыми баллонами загорелся ночью в Верхней Пышме

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