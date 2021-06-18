Вагон с рабочими загорелся на станции Камышлов в Свердловской области

Возгорание произошло 18 июня около 01.30. В результате инцидента пострадал один человек. Предположительно, причиной пожара стал бытовой электроприбор, сообщает пресс-служба Уральского СУТ СК России.
В момент инцидента в вагоне находились девять работников станции, один из них отравился угарным газом и был госпитализирован в камышловскую больницу.
Теперь следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Проводят осмотр вагона и опрашивают очевидцев.
Напомним, 15 июня после 04.00 на улице Петрова в Верхней Пышме загорелся ангар с газовыми баллонами на площади 800 квадратных метров. Взрывов и распространения огня на соседние строения удалось не допустить.