Житель Качканара украл сенсорный санитайзер на вокзале в Нижнем Тагиле

Кражу сенсорного санитайзера на вокзале совершил житель Качканара. В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станцию Нижний Тагил поступило сообщение, что кто-то похитил настенный сенсорный дозатор для дезинфицирующего средства на цокольном этаже здания вокзала.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники отыскали похитителя по горячим следам. Преступником оказался 25-летний мужчина, житель города Качканар, сообщает представитель штаба ЛО МВД России. Накануне вечером он приехал на поезде в Нижний Тагил из Егоршино. На цокольном этаже он увидел санитайзер и, сняв со стены, забрал его с собой, после чего покинул здание вокзала. По его словам, он хотел использовать дозатор дома. В отношении качканарца завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Напомним, в мае 2021 года двое 30-летних безработных мужчин украли восемь мусорных контейнеров в Николо-Павловске для того, чтобы выбрасывать туда отходы. Нанесённый ущерб составил выше 40 тысяч рублей. Преступление раскрыли с помощью камер видеонаблюдения. Контейнеры были возвращены на место, а на мужчин было заведено уголовное дело.

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