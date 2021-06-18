Житель Качканара украл сенсорный санитайзер на вокзале в Нижнем Тагиле

В ходе розыскных мероприятий сотрудники отыскали похитителя по горячим следам. Преступником оказался 25-летний мужчина, житель города Качканар, сообщает представитель штаба ЛО МВД России.
Накануне вечером он приехал на поезде в Нижний Тагил из Егоршино. На цокольном этаже он увидел санитайзер и, сняв со стены, забрал его с собой, после чего покинул здание вокзала. По его словам, он хотел использовать дозатор дома.
В отношении качканарца завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Напомним, в мае 2021 года двое 30-летних безработных мужчин украли восемь мусорных контейнеров в Николо-Павловске для того, чтобы выбрасывать туда отходы. Нанесённый ущерб составил выше 40 тысяч рублей. Преступление раскрыли с помощью камер видеонаблюдения. Контейнеры были возвращены на место, а на мужчин было заведено уголовное дело.