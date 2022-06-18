10-летний мальчик в серой кепке пропал в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге родители два дня разыскивали школьницу, которая пропала после сдачи ЕГЭ. Девушка сама пришла в полицию и сообщила, что с ней все в порядке, однако домой она возвращаться не собирается. Пред уходом она оставила записку родственникам, что собирается жить отдельно.