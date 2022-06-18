10-летний мальчик в серой кепке пропал в Екатеринбурге

Школьник ушел из дома 17 июня. Он был одет в зеленые шорты и футболку, на ногах у мальчика были кроссовки, на голове — серая кепка.
Никита нормального телосложения, его рост составляет 136 сантиметров. У мальчика карие глаза и волосы черного цвета. Разыскивают его волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, в Екатеринбурге родители два дня разыскивали школьницу, которая пропала после сдачи ЕГЭ. Девушка сама пришла в полицию и сообщила, что с ней все в порядке, однако домой она возвращаться не собирается. Пред уходом она оставила записку родственникам, что собирается жить отдельно.