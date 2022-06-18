Автомобиль провалился под асфальт в Первоуральске

Автомобиль провалился под асфальт в Первоуральске
Автомобиль провалился под асфальт в Первоуральске
Сегодня, 18:14ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Легковая машина провалилась в яму в центре города Первоуральск Свердловской области.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Герцена и Чкалова. На этом участке дороги находилась остававшаяся после ремонтных работ яма, частично заваленная щебнем. Ехавший там Hyundai Solaris не мог ее миновать и провалился. Машина застряла и не сразу смогла продолжить движение.

По словам городских активистов, ситуация связана с тем, что рабочие коммунального предприятия бросили яму, не завершив работы и не став ее ограждать. Техника, чтобы окончательно засыпать яму, подъехала уже после происшествия. В городском ГИБДД произошедшее не прокомментировали, сообщает Е1.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дорогапроисшествиеаварияПервоуральскяма#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы