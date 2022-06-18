Автомобиль провалился под асфальт в Первоуральске

По словам городских активистов, ситуация связана с тем, что рабочие коммунального предприятия бросили яму, не завершив работы и не став ее ограждать. Техника, чтобы окончательно засыпать яму, подъехала уже после происшествия. В городском ГИБДД произошедшее не прокомментировали, сообщает Е1.