Автомобилистка протаранила жилой дом под Нижней Салдой

Автомобилистка протаранила жилой дом под Нижней Салдой
Автомобилистка протаранила жилой дом под Нижней Салдой
Сегодня, 20:18ПроисшествияРинат КамалиевФото: УГИБДД по Свердловской области
Девушка, не справившаяся с управлением автомобилем, влетела в частный дом в селе около города Нижняя Салда Свердловской области.

Инцидент произошел в селе Медведево городского округа Нижняя Салда. Девушка на Chevrolet Lacetti везла домой свою знакомую. Разогнавшись, водитель не справилась с управлением. Легковушка съехала с дороги, перевернулась и ударилась о деревянный дом.

В результате столкновения иномарка загорелась, а пламя с нее перекинулось на дом. И машина, и дом сгорели практически дотла. Девушкам удалось быстро покинуть салон горящего автомобиля.

Жительница дома также выбежала на улицу, когда начался пожар. Травму получила только пассажир Chevrolet, она сломала руку, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНовости УрФО
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