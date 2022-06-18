Автомобилистка протаранила жилой дом под Нижней Салдой

Девушка, не справившаяся с управлением автомобилем, влетела в частный дом в селе около города Нижняя Салда Свердловской области.

Инцидент произошел в селе Медведево городского округа Нижняя Салда. Девушка на Chevrolet Lacetti везла домой свою знакомую. Разогнавшись, водитель не справилась с управлением. Легковушка съехала с дороги, перевернулась и ударилась о деревянный дом. В результате столкновения иномарка загорелась, а пламя с нее перекинулось на дом. И машина, и дом сгорели практически дотла. Девушкам удалось быстро покинуть салон горящего автомобиля. Жительница дома также выбежала на улицу, когда начался пожар. Травму получила только пассажир Chevrolet, она сломала руку, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

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