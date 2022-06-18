Медвежонок разгуливал по кладбищу в Серове

Медвежонок разгуливал по кладбищу в Серове
Медвежонок разгуливал по кладбищу в Серове
Сегодня, 11:44ПроисшествияЕвгения СафинаФото: Паблик "#SEROVDETKA, Серов" ВКонтакте

Медвежонка заметили на кладбище жители Серова

Медвежонок, напугавший жителей Серова, был замечен на одном из местных кладбищ.

Медвежонок был один, рядом не было взрослых особей. Информацию о том, что на кладбище ходят дикие животные подтвердили и работники.

Мы сегодня на кладбище ездили. Зашли заказать оградку, а нам работники говорят, что лучше не приезжать пока, так как медведь ходит, отметил подписчик паблика «#SEROVDETKA, Серов» ВКонтакте.

Напомним, в 2020 году на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле медведь раскапывал могилы. Один раз ему удалось добраться до останков и съесть их. Животное было застрелено через некоторое время.

Сюжеты:
Новости УрФО
Свердловская областьСеровкладбищемедведь#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы