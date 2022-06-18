Медвежонок разгуливал по кладбищу в Серове

Медвежонок был один, рядом не было взрослых особей. Информацию о том, что на кладбище ходят дикие животные подтвердили и работники.
Мы сегодня на кладбище ездили. Зашли заказать оградку, а нам работники говорят, что лучше не приезжать пока, так как медведь ходит, отметил подписчик паблика «#SEROVDETKA, Серов» ВКонтакте.
Напомним, в 2020 году на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле медведь раскапывал могилы. Один раз ему удалось добраться до останков и съесть их. Животное было застрелено через некоторое время.