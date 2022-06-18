Шестилетний ребенок утонул под Алапаевском

Инцидент произошел на реке Путишна. Мальчик со старшим товарищем пошли отдохнуть у водоема. Младший из друзей не удержался на скользком помосте, рухнул воду и утонул.
Другой мальчик сообщил о произошедшем прохожему. По предварительной информации, мать мальчика, воспитывающая его и дочь без отца, в момент трагедии находилась на работе, сообщает МО МВД России «Алапаевский».
По другим данным, мать мальчика находилась поблизости и, когда ребенок свалился в воду, распивала спиртные напитки. Об этом очевидцы рассказали E1.