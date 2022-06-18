Шестилетний ребенок утонул под Алапаевском

Шестилетний ребенок утонул под Алапаевском
Шестилетний ребенок утонул под Алапаевском
Сегодня, 20:18ПроисшествияРинат КамалиевФото: МО МВД России «Алапаевский»
Дошкольник утонул в водоеме в поселке городского типа Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское Свердловской области.

Инцидент произошел на реке Путишна. Мальчик со старшим товарищем пошли отдохнуть у водоема. Младший из друзей не удержался на скользком помосте, рухнул воду и утонул.

Другой мальчик сообщил о произошедшем прохожему. По предварительной информации, мать мальчика, воспитывающая его и дочь без отца, в момент трагедии находилась на работе, сообщает МО МВД России «Алапаевский».

По другим данным, мать мальчика находилась поблизости и, когда ребенок свалился в воду, распивала спиртные напитки. Об этом очевидцы рассказали E1.

Сюжеты:
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