В смертельном ДТП под Верхней Пышмой обвиняется пьяный полицейский

Трагедия произошла накануне. Водитель Hyundai Accent не совладал с управлением и, нарушая правила, на скорости влетел в Renault Logan. Французский автомобиль от удара смялся спереди, мужчина за рулем не выжил. Кроме того, с травмами доставлен в больницу сын погибшего.
Человеком, ехавшим в корейской легковушке, протаранившей Renault, оказался 35-летний сержант полиции. Перед поездкой, приведшей к смертельной аварии, полицейский выпил полуторалитровую бутылку пива. При исполнении он не находился, ему предоставлялся учебный отпуск, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.