В смертельном ДТП под Верхней Пышмой обвиняется пьяный полицейский

В смертельном ДТП под Верхней Пышмой обвиняется пьяный полицейский
В смертельном ДТП под Верхней Пышмой обвиняется пьяный полицейский
Сегодня, 18:12ПроисшествияРинат КамалиевФото: УГИБДД по Свердловской области
Обвиняемым в ДТП на обходе Верхней Пышмы Свердловской области, в результате которого погиб мужчина, оказался нетрезвый сотрудник полиции.

Трагедия произошла накануне. Водитель Hyundai Accent не совладал с управлением и, нарушая правила, на скорости влетел в Renault Logan. Французский автомобиль от удара смялся спереди, мужчина за рулем не выжил. Кроме того, с травмами доставлен в больницу сын погибшего.

Человеком, ехавшим в корейской легковушке, протаранившей Renault, оказался 35-летний сержант полиции. Перед поездкой, приведшей к смертельной аварии, полицейский выпил полуторалитровую бутылку пива. При исполнении он не находился, ему предоставлялся учебный отпуск, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.

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