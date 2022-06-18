В смертельном ДТП под Верхней Пышмой обвиняется пьяный полицейский

Трагедия произошла накануне. Водитель Hyundai Accent не совладал с управлением и, нарушая правила, на скорости влетел в Renault Logan. Французский автомобиль от удара смялся спереди, мужчина за рулем не выжил. Кроме того, с травмами доставлен в больницу сын погибшего.