Велосипедистку насмерть сбил водитель в Каменске-Уральском и скрылся

Автомобиль с механическими повреждениями остановили сотрудники ГИБДД вечером 17 июня. На Lada Granta было разбито лобовое стекло, а также смяты бампер и капот. За рулем находился водитель с признаками опьянения, который отказался от прохождения медосвидетельствования.
Полицейские выяснили, что около 22.40 мужчина сбил на дороге женщину 1958 года рождения, которая возвращалась в город на велосипеде по обочине дороги из коллективного сада. Допустив наезд, водитель скрылся с места аварии, а пострадавшая скончалась на месте ДТП. Погибшая ехала в одежде светлых тонов, на велосипеде были светоотражающие катафоты.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Виновнику аварии грозит штраф за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в конце мая в Каменске-Уральском водитель ГАЗели сбил велосипедиста, ехавшего по дороге. Пострадавший был госпитализирован.