Велосипедистку насмерть сбил водитель в Каменске-Уральском и скрылся

Полицейские выяснили, что около 22.40 мужчина сбил на дороге женщину 1958 года рождения, которая возвращалась в город на велосипеде по обочине дороги из коллективного сада. Допустив наезд, водитель скрылся с места аварии, а пострадавшая скончалась на месте ДТП. Погибшая ехала в одежде светлых тонов, на велосипеде были светоотражающие катафоты.