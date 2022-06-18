Велосипедистку насмерть сбил водитель в Каменске-Уральском и скрылся

Велосипедистку насмерть сбил водитель в Каменске-Уральском и скрылся
Велосипедистку насмерть сбил водитель в Каменске-Уральском и скрылся
Сегодня, 11:04ПроисшествияЕвгения СафинаФото: УГИБДД по Свердловской области
Женщину-велосипедиста, возвращающуюся из сада по обочине дороги, насмерть сбил водитель Lada в Каменске-Уральском. Затем мужчина скрылся с места аварии.

Автомобиль с механическими повреждениями остановили сотрудники ГИБДД вечером 17 июня. На Lada Granta было разбито лобовое стекло, а также смяты бампер и капот. За рулем находился водитель с признаками опьянения, который отказался от прохождения медосвидетельствования.

Полицейские выяснили, что около 22.40 мужчина сбил на дороге женщину 1958 года рождения, которая возвращалась в город на велосипеде по обочине дороги из коллективного сада. Допустив наезд, водитель скрылся с места аварии, а пострадавшая скончалась на месте ДТП. Погибшая ехала в одежде светлых тонов, на велосипеде были светоотражающие катафоты.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Виновнику аварии грозит штраф за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Напомним, в конце мая в Каменске-Уральском водитель ГАЗели сбил велосипедиста, ехавшего по дороге. Пострадавший был госпитализирован.

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Каменск-УральскийНовости УрФО
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