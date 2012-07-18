Между Николо-Павловским и Алапаевском перевернулся КАМАЗ с прицепом, груженым деревом. Водитель погиб (ФОТО)

КАМАЗ-532150 с прицепом, нагруженным деревянными досками, перевернулся посреди дороги, сообщают в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Известно, что машина находится в собственности ООО «Лесные традиции», одного из предприятий города Алапаевска.

Водитель по имени Петр 1973 года рождения получил смертельную травму при опрокидывании грузовика. Что касается пассажира, 42-летнего мужчины по имени Михаил, он остался жив, хоть и получил серьезные травмы: тупую травму живота и шок 1 степени. С этими диагнозами пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение ЦГБ № 2.