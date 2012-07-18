В Нижнем Тагиле насмерть разбился водитель скутера. Личность молодого человека пока не установлена (ФОТО)

Водитель чёрно-серого скутера «Ямасахи», следуя по Береговой-Ударной улице, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В результате этого скутер опрокинулся, и водитель получил смертельную травму. По данным Отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, авария случилась в 60-ти метрах от дома №24 по улице Комунны.

Личность погибшего установить пока не удалось. Это мужчина с короткими рыжими волосами, на вид человеку от 22 до 25 лет, без особых примет. Он был одет в темно-синюю спортивную куртку, голубую футболку, коричневые шорты с орнаментом и чёрные сандалии.

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды Нижнетагильского ГИБДД.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям. Сотрудники ГИБДД напоминают, что управлять скутером разрешается лицам не моложе 16 лет. Водители этого двухколесного транспортного средства должны двигаться по проезжей части как можно правее.