Задержана банда преступников: они грабили тагильских пенсионеров

Ранее злоумышленники занимались продажей лечебных аппаратов в одной из компаний и уже бывали у своих жертв, предлагая им эту продукцию. А при совершении сделки подмечали, откуда пенсионеры достают деньги. Придя в знакомые квартиры повторно, действовали по отработанной схеме. Пока один отвлекал хозяев, другой под предлогом осмотра труб или вентиляции находил тайник с деньгами. Заметив после их ухода пропажу, только единицы обращались в полицию.

Злоумышленников удалось задержать, благодаря камере видеонаблюдения, которую одна из потерпевших установила в своей квартире. Воры решили наведаться в её дом за добычей ещё раз. Камера зафиксировала их лица. Полицейские задержали преступников, а потом и их сообщников сообщила следователь следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» капитан юстиции Лилия Мусихина.

В преступную группу входили восемь человек, средний возраст злоумышленников 24 года. Они нигде не работали, большинство из них ранее судимы за подобные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 158 УК Российской Федерации (кража совершенная организованной группой лиц). Уголовное дело направлено в суд.