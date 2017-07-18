Девушка скончалась на лавочке в Екатеринбурге от перелома позвоночника после ДТП

Как пишет Е1, девушку сбила машина. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая осталась лежать на асфальте. Вскоре ей помог прохожий. Он переместил ее на скамейку и вызвал медиков. На тот момент пострадавшая еще была жива. Однако к приезду врачей девушка скончалась.