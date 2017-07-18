Фура перевернулась на подъезде к Черноисточинску под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

Большегруз следовал по трассе «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка». На подъезде к Черноисточинску грузовой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Падающая фура снесла дорожное ограждение и оказалась под насыпью вверх колёсами.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, 17 июля с трассы Екатеринбург-Серов госпитализирована женщина после столкновения КАМАЗа, Renault и автомобиля LADA Priora.