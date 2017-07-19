Иномарка корейского производства взорвалась в одном из дворов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
На горящий автомобиль Hyundai Solaris жители одного из дворов на ул. Юности в Нижнем Тагиле обратили внимание около трёх часов ночи 19 июля.
Среагировав на звук сигнализации, хозяева припаркованных рядом машин поспешили перепарковать свои транспортные средства.
Вскоре горящий автомобиль взорвался. В начале четвертого ночи на место происшествия прибыли пожарные Нижнего Тагила. Вместе с дознавателями они исследовали место возгорания и опрашивали свидетелей до 3:35.
Хозяин автомобиля, с которым также удалось пообщаться журналистам TagilCity.ru, не исключает вероятность криминального характера возгорания.
Фото, видео: 19 июля, 2017 г.
Не могу точно сказать, поджог или нет, но в любом случае буду обращаться в полицию с заявлением рассказал журналистам TagilCity.ru хозяин сгоревшего автомобиля Николай.
Официальную информацию от полиции и пожарных, а также результаты проверки этого инцидента, портал TagilCity.ru сообщит позже.
© Павел Щербина, TagilCity.ru