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КАМАЗ, Renault и Priora столкнулись на трассе под Нижним Тагилом: женщина госпитализирована (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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КАМАЗ, Renault и Priora столкнулись на трассе под Нижним Тагилом: женщина госпитализирована (ФОТО)

18 июля 2017, 11:05ПроисшествияЕкатерина Малых
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