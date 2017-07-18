КАМАЗ, Renault и Priora столкнулись на трассе под Нижним Тагилом: женщина госпитализирована (ФОТО)
18 июля 2017, 11:05ПроисшествияЕкатерина Малых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 июля в 17:10 на трассе «Екатеринбург-Серов» на подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись три автомобиля: 2 легковых и КАМАЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля Renault ехал по трассе со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Немного не доезжая до посёлка Евстюниха он допустил столкновение с КАМАЗом, а после чего въехал ещё и в легковой автомобиль LADA Priora.
В аварии пострадала женщина 1950 года рождения. Она госпитализирована и сейчас находится на стационарном лечении. За рулём Renault находился мужчина 1941 года рождения сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
На дороге образовался затор.
Вокруг этого места образовалась огромная пробка сообщили очевидцы.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, ранее на Серовской трассе столкнулись 3 большегруза.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
дорогатранспортпроисшествиеавтодтпаварияавтопроисшествияГИБДДлегковые автоЕвстюнихаКАМАЗСеровская трасса
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей