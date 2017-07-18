КАМАЗ, Renault и Priora столкнулись на трассе под Нижним Тагилом: женщина госпитализирована (ФОТО)

Водитель автомобиля Renault ехал по трассе со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Немного не доезжая до посёлка Евстюниха он допустил столкновение с КАМАЗом, а после чего въехал ещё и в легковой автомобиль LADA Priora.