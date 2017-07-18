Один погиб и один в коме: ДТП с участием мотоциклистов произошло в Екатеринбурге (ФОТО)

Молодые мужчины на байке столкнулись с автомобилем, когда тот совершал поворот. Мотоциклисты превысили скорость и не справились с управлением, пишет ZNAK.

По предварительным данным, водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение с тяжелой травмой головы, его пассажир погиб сразу же. У него диагностирован перелом позвоночника в нескольких местах.

Водителем мотоцикла оказался молодой человек 1995 года рождения по имени Дмитрий, судя по документам, он житель Артемовского. Мотоцикл, на котором он передвигался и попал в ДТП, был приобретен им за сутки до трагедии. Известно, что это Yamaha FZ400 Fazer 1995 года выпуска. Его пассажиром оказался молодой человек 1997 года рождения по имени Даниил, также из Артемовского рассказал официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.