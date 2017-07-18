Пенсионер из Висимо-Уткинска разыскивается нижнетагильской полицией

Разыскиваемый пропал без вести. Проживал в Висимо-Уткинске. Информация о пропаже мужчины поступила в полицию 10 июля. С заявлением обратились местные жители, обеспокоенные отсутствием соседа.

Полицейские выехали по месту проживания пропавшего. Провели опрос свидетелей. Было установлено, что мужчина пропал 15 июня – в день получения пенсии.

Приметы: Отсутствие практически всех зубов, отсутствие пальцев на ногах.

Был одет: Брюки камуфляжного зеленого цвета, олимпийка синего цвета с продольными полосами на рукавах темного цвета, сланцы черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Рыбакова Виктора Александровича, просьба сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-60-02, 8-999-368-21-03 или на линию 02.