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Расследование уголовного дела по факту мошенничества с жилплощадью детдомовцев в Нижнем Тагиле завершено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расследование уголовного дела по факту мошенничества с жилплощадью детдомовцев в Нижнем Тагиле завершено

18 июля 2017, 15:50Происшествия
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