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Красноярский призывник погиб на стрельбище в учебном центре Елани
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Красноярский призывник погиб на стрельбище в учебном центре Елани

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