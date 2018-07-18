Красноярский призывник погиб на стрельбище в учебном центре Елани

В апреле 2017 года в Еланском гарнизоне погиб военнослужащий-призывник Артем Пахотин. Его тело обнаружили сослуживцы. О трагедии стало известно только спустя год.

Родители молодого человека полагают, что их сына убили сослуживцы. Спустя полгода после призыва Артем рассказал матери о том, что его избивали и регулярно вымогали деньги.

Мама, не верь никому, что бы ни случилось. Меня тут травят, изматывают психологически, вымогают деньги,написал Артем в СМС-сообщении матери.