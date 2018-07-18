Красноярский призывник погиб на стрельбище в учебном центре Елани

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Военнослужащий срочной службы из Красноярского края Артем Пахотин был найден мертвым на стрельбище Еланского учебного центра. По версии военных, молодой человек покончил с собой, родители же считают, что солдата убили сослуживцы, которые издевались над ним.
В апреле 2017 года в Еланском гарнизоне погиб военнослужащий-призывник Артем Пахотин. Его тело обнаружили сослуживцы. О трагедии стало известно только спустя год.
Родители молодого человека полагают, что их сына убили сослуживцы. Спустя полгода после призыва Артем рассказал матери о том, что его избивали и регулярно вымогали деньги.
Мама, не верь никому, что бы ни случилось. Меня тут травят, изматывают психологически, вымогают деньги,написал Артем в СМС-сообщении матери.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщает URA.ru.
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