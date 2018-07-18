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Люди спасались через окна: пожар вспыхнул в общежитии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Люди спасались через окна: пожар вспыхнул в общежитии Екатеринбурга

Сегодня, 13:20Происшествия
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