Люди спасались через окна: пожар вспыхнул в общежитии Екатеринбурга

В Компрессорном районе Екатеринбурга по адресу ул. Хвойная, 76/1 18 июля, около 2:00, вспыхнул пожар в здании 5-этажного 3-подъездного многоквартирного дома. Пламя возникло в закрытой секции на втором этаже, когда все жильцы общежития уже спали.

Пожар заметили молодые люди, поздно вернувшиеся домой. Подходя к зданию, они увидели густой дым, который шел из окон второго этажа. Двое мужчин бросились внутрь, чтобы разбудить соседей. В доме с перекрытиями из дерева образовалось сильное задымление, горел пол. Люди не могли самостоятельно покинуть горящее общежитие.

На месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Пожарные эвакуировали 54 человека, из них 6 детей. Спасатели выводили людей в масках и спускали по пожарной лестнице из окон. Одна женщина покинула здание, выпрыгнув в окно на растянутый на улице соседями плед.

Несмотря на оперативные действия МЧС, два человека отравились угарным газом. Они были госпитализированы.

По предварительным данным, очаг возгорания зафиксирован на втором этаже в 3-м подъезде возле тумбы, стоящей у двери одной из квартир. В результате пожара пострадал коридор на втором этаже, сами квартиры не пострадали. По мнению жильцов, причиной пожара стал поджог. В соседнем доме загорелся подъезд, но жильцы самостоятельно справились с его тушением.