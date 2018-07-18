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Тагильчанин подозревает в поджоге своего автомобиля «черного риэлтора»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин подозревает в поджоге своего автомобиля «черного риэлтора»

Сегодня, 18:00Происшествия
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