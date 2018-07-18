Тагильчанин подозревает в поджоге своего автомобиля «черного риэлтора»

Владелец пострадавшего автомобиля сообщил, что подозревает в поджоге жителя Нижнего Тагила, суд с которым был выигран накануне. О том, что причиной пожара мог быть поджог, сообщили редакции TagilCity.ru и в отделе надзорной деятельности.

Владелец автомобиля рассказал, что прошлым летом группа неизвестных спаивала его родственника в селе Покровское. А позже выяснилось, что в МФЦ Дзержинского района неизвестными были оформлены документы о продаже дома за 550 000 рублей. Житель с. Покровское денег за продажу дома не получил. Родственники жителя своевременно узнали о происходящем и сделка в регистрационной палате не была завершена.

Эта шайка «черных риэлторов» преследовала нас. От дяди требовали вернуть деньги, которые он не получал за несостоявшуюся сделку, потом выбили все окна в его доме в Покровском и подали на него в суд. Эти господа хотели всеми правдами и неправдами заполучить дом. Суд они проиграли, приставы арестовали счета у «черного риэлтора», а на следующий день сгорела машина. А ему все сходит с рук,возмущается тагильчанин.

Хозяин авто пояснил, что неоднократно обращался в полицию с заявлениями. Но не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Его не привлекли к ответственности ни в первый раз, ни в последующие наши обращения. В каждом заявлении мы не скрываем, кого подозреваем. Сам же злоумышленник не скрывает, что у него есть покровители на прошлом месте работы. Он бывший полицейский. Когда произошел случай с дядей, в ходе разбирательств нам стали известны подобные эпизоды с сомнительными сделками с жильем, которые происходили и с другими людьми. В доме дяди разбили окна после первого суда. Сейчас, когда очередной суд он проиграл и приставы арестовали его счета - у нас сгорел автомобиль.рассказал житель Нижнего Тагила

По словам пострадавших, в ночь поджога 2 свидетеля видели, как от машины отбегал человек в капюшоне с пластиковой бутылкой в руках. После этого автомобиль загорелся. Рядом с местом происшествия ими был замечен второй человек, который, по версии очевидцев, мог стоять на страже.