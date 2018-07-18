Вагон ехал без водителя: два трамвая столкнулись в Екатеринбурге

Известно, что вагоновожатая вышла из вагона, чтобы перевести стрелку, однако в этот момент трамвай поехал.

Без водителя вагон ехал под горку две остановки: от Ленина до Генеральской. На последней произошло столкновение с трамваем, следующим по маршруту №18.

Очевидцы рассказали, что в вагоне без вожатой пассажиров не было. Люди, находящиеся в 18-м трамвае, отделались легкими ушибами. Однако позже стало известно о двух госпитализированных.

Причины ситуации в Екатеринбургском транспортном управлении озвучивать не стали. Судя по фотографиям с места происшествия, вагоны получили серьезные повреждения.

В ГУ МВД по региону сообщили, что на месте работали сотрудники ДПС, а также представители руководства ГИБДД.

Видео Видео: E1.RU, URA.RU