Вагон ехал без водителя: два трамвая столкнулись в Екатеринбурге

В столице Урала днем 17 июля произошла авария с участие трамваев: ДТП произошло из-за того, что трамвай №26 ехал несколько остановок без водителя.
Известно, что вагоновожатая вышла из вагона, чтобы перевести стрелку, однако в этот момент трамвай поехал.
Без водителя вагон ехал под горку две остановки: от Ленина до Генеральской. На последней произошло столкновение с трамваем, следующим по маршруту №18.
Очевидцы рассказали, что в вагоне без вожатой пассажиров не было. Люди, находящиеся в 18-м трамвае, отделались легкими ушибами. Однако позже стало известно о двух госпитализированных.
Причины ситуации в Екатеринбургском транспортном управлении озвучивать не стали. Судя по фотографиям с места происшествия, вагоны получили серьезные повреждения.
В ГУ МВД по региону сообщили, что на месте работали сотрудники ДПС, а также представители руководства ГИБДД.
Причины столкновения выясняются, по итогам проверки будет принято соответствующее решение,сообщил начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.