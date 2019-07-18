На трассе под Екатеринбургом водителя раздавило бетонными блоками
Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло тройное ДТП, в результате которого один человек погиб и двое травмированы, сообщает Отдел пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, водитель «Газели» превысил скорость и наехал на автомобили Daewoo Nexia, FAW и грузовик Freightliner. В последнем находились стройматериалы, в частности бетонные блоки.
Один из блоков пробил лобовое стекло «Газели» и травмировал водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Пассажир и водитель Daewoo Nexia госпитализированы в больницу Богдановича.
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Вчера в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил наезд на 14-летнюю девочку.
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