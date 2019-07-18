На трассе под Екатеринбургом водителя раздавило бетонными блоками

По предварительным данным, водитель «Газели» превысил скорость и наехал на автомобили Daewoo Nexia, FAW и грузовик Freightliner. В последнем находились стройматериалы, в частности бетонные блоки.

Один из блоков пробил лобовое стекло «Газели» и травмировал водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Пассажир и водитель Daewoo Nexia госпитализированы в больницу Богдановича.