В Екатеринбурге 10-летний мальчик получил перелом во время штормового ветра
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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15 июля во время штормового ветра в столице Урала травмировался 10-летний мальчик, на него упала большая ветка дерева в Харитоновском парке, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
У ребенка диагностированы перелом ключицы со смещением, подозрение на ушиб спинного мозга. Мама пострадавшего рассказала, что ребенок перенес сильную физическую боль, а также испытал моральные страдания. Сейчас мальчику предстоит лечение, пока он не может спать на спине. Врачи рекомендовали родителям сводить ребенка на МРТ.
Родители 10-летнего екатеринбуржца обратились в полицию. Пострадавший направлен на прохождение экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью.
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