В Екатеринбурге 10-летний мальчик получил перелом во время штормового ветра

У ребенка диагностированы перелом ключицы со смещением, подозрение на ушиб спинного мозга. Мама пострадавшего рассказала, что ребенок перенес сильную физическую боль, а также испытал моральные страдания. Сейчас мальчику предстоит лечение, пока он не может спать на спине. Врачи рекомендовали родителям сводить ребенка на МРТ.