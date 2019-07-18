В Екатеринбурге грузовик сбил женщину с младенцем на руках
Сегодня, 16:15ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге водитель транспортной компании сбил женщину с 10-месячным ребенком на руках, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в закрытом дворе. Со слов 22-летнего водителя, он решил сдать назад и услышал крик.
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30-летняя женщина получила перелом поясничного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головы.
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