В Екатеринбурге в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге столкнулись автобус 56-го маршрута «Сосновый Бор — Уралобувь» и автомобиль Toyota RAV4. Пострадали семь человек, в числе которых трое детей и беременная женщина, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
56-летняя автоледи на Toyota выезжала с прилегающей территории и не пропустила автобус.
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Травмы получили два мальчика пяти и десяти лет, 16-летняя девочка, беременная женщина и еще три человека. Их госпитализировали в больницу.
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