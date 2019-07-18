Житель Свердловской области заживо сгорел в бане

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Минувшей ночью в коллективном саду в Екатеринбурге в бане заживо сгорел мужчина, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, перед трагическим инцидентом мужчина поссорился с женой.
Огонь с бани перекинулся на дом, к моменту приезда пожарных весь участок был объят пламенем. Тело хозяина дома обнаружили пожарные во время разбора сгоревших конструкций. В тушении огня принимали участие 18 спасателей и семь единиц техники.
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Супруга погибшего находится в состоянии шока, ей потребовалась помощь медиков.
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