На севере Свердловской области из-за аномальной жары разгорелся пожар в заповеднике

Осложняется тушение высокой температурой, достигающей сорока градусов по Цельсию. Соответственно, тушить огонь представляется возможным лишь ранним утром, поскольку днем становится особенно опасно.

Помимо 11 сотрудников заповедника, на территории работает бригада из 15 добровольцев из числа жителей Североуральского городского округа. Также завтра ожидается прибытие добровольцев из Москвы и Красноярска, в наличии у которых будут оборудованные тепловизорами квардрокоптеры.

Планируется, что спасатели будут с вертолета сбрасывать воду на кромки пожара, а также работать снизу вручную.