В Екатеринбурге из-за пожара на складе «Пятерочки» эвакуировали десятки людей

По словам очевидцев, из дома, где расположена торговая точка, было эвакуировано несколько десятков людей.

Кроме того, для работы пожарных машин сотрудниками ГИБДД была перекрыта улица Челюскинцев. Это потребовалось для прокладки магистральной линии от гидранта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области изданию рассказали, что горит здание склада магазина. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Там уточнили, что из дома на улице Челюскинцев, 25 эвакуировали 40 человек, из них семеро детей.

На место происшествия прибыли 26 человек личного состава и семь единиц спецтехники.

В 09.04 открытое горение было ликвидировано. На данный момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Во время пожара никто не пострадал. Причины устанавливаются.