В Екатеринбурге ночью полиция разогнала шумную вечеринку под окнами правительства
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: E1.RU
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Накануне вечером, 17 июля, в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, молодежь устроила шумную вечеринку. Но веселье длилось недолго, так как приехал наряд полиции и разогнал отдыхающих, пишет E1.
Сюжеты: Екатеринбург
На танцы под окнами правительства Свердловской области собрались сотни екатеринбуржцев.
Однако, как рассказал изданию один из читателей, позднее толпа вернулась, но музыку включать побоялись.
В полиции Екатеринбурга изданию рассказали, что для проверки информации о нарушении общественного порядка на место выезжали сотрудники полиции. Об итогах проверки будет сообщено позднее.
Напомним, в июне на Уралмаше прошла закрытая вечеринка, в которой приняли участие екатеринбургские диджеи. Ведущий мероприятия рассказал, что «падающих заживо» людей он не видит.
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