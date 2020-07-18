В Екатеринбурге ночью полиция разогнала шумную вечеринку под окнами правительства

На танцы под окнами правительства Свердловской области собрались сотни екатеринбуржцев.

Однако, как рассказал изданию один из читателей, позднее толпа вернулась, но музыку включать побоялись.

В полиции Екатеринбурга изданию рассказали, что для проверки информации о нарушении общественного порядка на место выезжали сотрудники полиции. Об итогах проверки будет сообщено позднее.