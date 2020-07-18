В Нижнем Тагиле скончался создавший в городе отделение гемодиализа врач Игорь Махов

Игорь Борисович занимался развитием службы диализа больше 30 лет. Первое отделение было им организовано в 1989 году. Тогда же он начал лечить больных с хронической почечной недостаточностью. В 1992 году он организовал и стал главой Центра экстракорпоральных методов детоксикации, который в 2011 году был присоединен к Демидовской городской больнице. А уже с 2012 года там появился амбулаторно-консультативный прием врачей-нефрологов.