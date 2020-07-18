В Нижнем Тагиле скончался создавший в городе отделение гемодиализа врач Игорь Махов
В Нижнем Тагиле в возрасте 65 лет в результате тяжелой болезни скончался нефролог Демидовской больницы Игорь Борисович Махов, сообщается на сайте Демидовской городской больницы.
Он открыл в городе отделение гемодиализа. Коллеги считают Махова одним из ярчайших представителей свердловской школы гемодиализа и организаторов диализной службы в регионе.
Игорь Борисович занимался развитием службы диализа больше 30 лет. Первое отделение было им организовано в 1989 году. Тогда же он начал лечить больных с хронической почечной недостаточностью. В 1992 году он организовал и стал главой Центра экстракорпоральных методов детоксикации, который в 2011 году был присоединен к Демидовской городской больнице. А уже с 2012 года там появился амбулаторно-консультативный прием врачей-нефрологов.
Напомним, ранее скончалась тренер, мастер спорта СССР, чемпионка России и Европы по легкой атлетике среди ветеранов Ирина Черных. Ей был 61 год.