Екатеринбуржцы не могут вылететь домой в связи с лесными пожарами в Якутии

Екатеринбуржцы не могут вылететь домой в связи с лесными пожарами в Якутии
Екатеринбуржцы не могут вылететь домой в связи с лесными пожарами в Якутии
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Из Якутска не может вылететь рейс Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург из-за плохой видимости от масштабных лесных пожаров, продолжающихся в регионе почти две недели.

Данный рейс должен был прилететь в Кольцово 18 июля 2021 года в 12:00. Однако из-за крайне плохой видимости многие рейсы из Якутска перенесли на следующий день. Планируемое время вылета перенесли на час ночи 19 июля, пишет Е1.

Рейс, являющийся транзитным, должен направляться в Санкт-Петербург. В Екатеринбурге самолёт дозаправится, высадит некоторых пассажиров и посадит новых и отправится в Санкт-Петербург.

Напомним, в Геленджике произошла задержка рейса в Екатеринбург. Из-за этого начались опоздания и других рейсов.

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