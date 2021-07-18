Екатеринбуржцы не могут вылететь домой в связи с лесными пожарами в Якутии

Из Якутска не может вылететь рейс Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург из-за плохой видимости от масштабных лесных пожаров, продолжающихся в регионе почти две недели.

Данный рейс должен был прилететь в Кольцово 18 июля 2021 года в 12:00. Однако из-за крайне плохой видимости многие рейсы из Якутска перенесли на следующий день. Планируемое время вылета перенесли на час ночи 19 июля, пишет Е1. Рейс, являющийся транзитным, должен направляться в Санкт-Петербург. В Екатеринбурге самолёт дозаправится, высадит некоторых пассажиров и посадит новых и отправится в Санкт-Петербург. Напомним, в Геленджике произошла задержка рейса в Екатеринбург. Из-за этого начались опоздания и других рейсов. Уральские пассажиры из-за ветра не могут вылететь в Екатеринбург из Геленджика

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