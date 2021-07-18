Из-за яркого солнца водитель иномарки столкнулся с маршруткой в Нижнем Тагиле

Из-за яркого солнца водитель иномарки столкнулся с маршруткой в Нижнем Тагиле
Из-за яркого солнца водитель иномарки столкнулся с маршруткой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Kia Rio и маршрутка столкнулись в Нижнем Тагиле в районе Красного Камня. В ДТП пострадали две пассажирки маршрутки. Инцидент произошёл 18 июля 2021 года в 13:30.

37-летний водитель Kia ехал по улице Пархоменко со стороны Жуковского. На перекрёстке улиц Победы — Пархоменко во время поворота налево на зелёный сигнал светофора он не уступил дорогу маршрутке, и автомобиль врезался в неё, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В общественном транспорте №46, который двигался по маршруту «Улица Быкова — Кулинарное училище», кроме водителя находились 11 пассажиров.

В результате аварии две пассажирки из маршрутки получили травмы. У 50-летней женщины диагностирован закрытый перелом рёбер. От госпитализации она отказалась. А 68-летнюю пассажирку доставили в ЦГБ №4. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

По словам водителя иномарки, когда он проезжал перекрёсток, его ослепило солнце и он не заметил маршрутку.

Оба водителя на момент ДТП находились в трезвом состоянии. Водительский стаж владельца Kia – 5 лет, а водителя маршрутки – 10 лет.

Напомним, 13 июля 2021 года в Кировском районе Саратова Маршрутное такси врезалось в ехавший впереди мусоровоз Foton. В ДТП пострадали 11 человек. Пятерым пострадавшим медпомощь была оказана на месте, остальных шестерых увезли в больницу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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