Момент столкновения двух автомобилей в Екатеринбурге попал на видео

По предварительной информации, около 11 часов водитель автомобиля Nissan двигался со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Луначарского на красный сигнал светофора. Он допустил столкновение с Volkswagen Golf, который двигался на зелёный свет через перекрёсток, пишет Е1.
В пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что в результате ДТП пострадала пешеход — женщина 1985 года рождения. Она была доставлена в больницу № 23. Предварительный диагноз — перелом таза.
Водителей также доставили в эту больницу, их диагнозы пока неизвестны. Скорость автомобилей тоже ещё не установлена.
Напомним, 16 июля 2021 года на трассе между Серовом и Ивделем столкнулись Грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами. В момент столкновения никто из пассажиров не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На виновника ДТП был составлен протокол. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.