Оговоренному в развратных действиях к падчерице мужчине из Лесного вынесен приговор

Я отцу дочери никогда не запрещала общаться с ней. А вспомнил он о существовании дочери, когда разошелся со своей второй женой в 2020 году. Тогда он забрал девочку к себе на несколько дней и после этого стал активно с ней общаться дальше. Для нее он был добрый, ничего не требовал и не запрещал, потакал ее капризам, ну и она, видимо, жаловалась на то, как ее «притесняют» дома,пояснила мать девочки.