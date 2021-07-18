Оговоренному в развратных действиях к падчерице мужчине из Лесного вынесен приговор

Мужчине из Лесного Геннадию К., которого обвинили в развратных действиях и истязаниях ребенка женщины, с которой он проживает в настоящий момент, вынесен приговор, сообщает Е1. Заявление на мужчину написал родной отец школьницы. Отчима сначала обвинили в хождении голышом по квартире, а затем в истязаниях трехлетней давности и развратных действиях в отношении девочки.
Со слов матери ребенка, родной отец не принимал участия в воспитании их общего ребенка. Конфликт между родителями возник из-за того, что на время поездки матери ребенка с Геннадием на отдых, они не оставили девочку одну в квартире, как просил родной отец ребенка, а попросили присмотреть за ней бабушку и дедушку.
Я отцу дочери никогда не запрещала общаться с ней. А вспомнил он о существовании дочери, когда разошелся со своей второй женой в 2020 году. Тогда он забрал девочку к себе на несколько дней и после этого стал активно с ней общаться дальше. Для нее он был добрый, ничего не требовал и не запрещал, потакал ее капризам, ну и она, видимо, жаловалась на то, как ее «притесняют» дома,пояснила мать девочки.
Родной отец, разозленный тем, что его дочь не оставили одну, пошел писать заявления на бывшую жену и ее супруга. По приезду из отпуска, пара выяснила, что в отношении матери девочки возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А Геннадий, отчим девочки, подозревается в развращении своей падчерицы. Та сфотографировала, как он уснул в обнаженном виде летом на диване и поделилась фото с отцом. Сам Геннадий признался, что задремал, когда был в квартире один, и развращать, пока спал, никого не мог. Также было возбуждено уголовное дело в отношении Геннадия за истязания несовершеннолетней дочери трехлетней давности.
Я никогда не позволял себе поднять руку на дочь женщины, с которой проживаю совместно, даже когда она плакала из-за ссор с дочерью. Мы старались всегда найти контакт с ней. Я лично старался уговорами воздействовать. А сейчас я почувствовал, что ее кто-то учит, как говорить и что сказать. У нас никогда такого не было в семье, чтобы кто-то кого-то опасался,комментирует происходящее Геннадий.
В ходе проверки выяснилось, что пятнадцатилетняя дочь гражданской жены Геннадия оговорила отчима по просьбе родного отца и следователя. Она призналась, что следователь и инспектор по делам несовершеннолетних попросили ее «подтянуть» эпизод, которого не было. Этим отец ребенка пытался утяжелить обвинение против ее отчима.
В городском суде Лесного в ходе судебного разбирательства, отчиму девочки был вынесен приговор. Суд убрал из обвинения истязания, которые произошли якобы три года назад, в связи с истечением срока давности. За развратные действия мужчине было назначено 400 часов обязательных работ, а также штраф в 50 тысяч рублей в пользу девочки-подростка.
Напомним, в Верхней Пышме из-за шутки девочек 22 августа был зверски убит 48-летний Дмитрий Чикваркин. Его избили и изнасиловали стальной трубой. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной жестокости стали якобы совершенные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, но оказалось, что они «пошутили».