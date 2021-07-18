Жительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции

В Екатеринбурге живут сестра погибшей, её племянник и мама. По словам подруги погибшей, сообщить о её гибели нет возможности, потому что из-за пароля не получается разблокировать её телефон. Ключи от дома погибшей тоже получить нельзя, потому что идёт расследование аварии.