Жительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции

Жительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции
Жительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции
Сегодня, 20:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Екатеринбурженка погибла в турецком городе Измире 15 июля 2021 года. Она переходила приморский бульвар Мустафы Кемаля, когда её сбила машина.

После удара водитель несколько метров проволок пострадавшую. Сотрудники скорой помощи доставили тяжело раненную женщину в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль, однако спасти её не удалось, пишет Е1.

В Екатеринбурге живут сестра погибшей, её племянник и мама. По словам подруги погибшей, сообщить о её гибели нет возможности, потому что из-за пароля не получается разблокировать её телефон. Ключи от дома погибшей тоже получить нельзя, потому что идёт расследование аварии.

Тело женщины было доставлено в морг Измирского института судебной медицины для вскрытия. Водителя увезли в полицейский участок. По данному факту начато расследование.

Напомним, в сентябре 2020 года 25-летний мужчина устроил массовое ДТП на 15-ом километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В результате аварии серьёзно пострадала 3-летняя девочка. В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело. Также дело завели на водителя «Лэнд Ровера».

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Екатеринбург
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