Жительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции

После удара водитель несколько метров проволок пострадавшую. Сотрудники скорой помощи доставили тяжело раненную женщину в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль, однако спасти её не удалось, пишет Е1.
В Екатеринбурге живут сестра погибшей, её племянник и мама. По словам подруги погибшей, сообщить о её гибели нет возможности, потому что из-за пароля не получается разблокировать её телефон. Ключи от дома погибшей тоже получить нельзя, потому что идёт расследование аварии.
Тело женщины было доставлено в морг Измирского института судебной медицины для вскрытия. Водителя увезли в полицейский участок. По данному факту начато расследование.
Напомним, в сентябре 2020 года 25-летний мужчина устроил массовое ДТП на 15-ом километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В результате аварии серьёзно пострадала 3-летняя девочка. В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело. Также дело завели на водителя «Лэнд Ровера».