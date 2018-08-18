Автоворы обстреляли Infiniti QX80 в Екатеринбурге

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В ночь с 17 на 18 августа 2018 года в Екатеринбурге автоворы пытались угнать автомобиль марки Infiniti QX80.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Комсомольская правда»
Автомобиль находился на стоянке по адресу улица Смазчиков, 3.
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Правонарушители выбили стекло, но подобрать ключ к автомобилю им не удалось. Воры ограбили машину и обстреляли ее из пневматического оружия.
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