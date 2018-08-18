Два автомобиля столкнулись на трассе Нижний Тагил – Черноисточинск

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18 августа 2018 года, около 10:30, на трассе Нижний Тагил – Черноисточинск произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, есть один пострадавший.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, пожарные и служба спасения.
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Обстоятельства аварии устанавливаются.
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