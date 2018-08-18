Квартира сгорела в центре Нижнего Тагила

Пожар произошел в доме по адресу Красноармейская.

В МЧС сообщили, что в результате пожара были повреждены перегородки, стены, мебель и вещи хозяев квартиры. Огнем было охвачено 46 кв. м.

С огнем боролись две единицы спецтехники и шесть человек личного состава.

Открытое горение огнеборцам удалось потушить в 5.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 7.39.