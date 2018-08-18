Квартира сгорела в центре Нижнего Тагила

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18 августа 2018 года в 4.30 в Нижнем Тагиле сгорела квартира.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Все новости»
Пожар произошел в доме по адресу Красноармейская.
В МЧС сообщили, что в результате пожара были повреждены перегородки, стены, мебель и вещи хозяев квартиры. Огнем было охвачено 46 кв. м.
С огнем боролись две единицы спецтехники и шесть человек личного состава.
Открытое горение огнеборцам удалось потушить в 5.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 7.39.
Следователи работают на месте происшествия, причина возгорания устанавливается.
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